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    У Європарламенті підписали безвіз для України

    • Сьогодні, 15:48
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    Безвізовий режим набуде чинності у червні

    У Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з Євросоюзом.

    Як передає УНІАН, документ був підписаний у Страсбурзі президентом Європарламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ і національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

    На церемонії були присутні президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з цього питання Марія Габріель.

    Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.

    Після історичного підписання цього важливого для українців документу відбувся брифінг для преси.

    Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.

    Раніше повідомлялося, що Порошенко прибув у Страсбург на підписання безвізу для України.

    Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

    17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.

    Читайте матеріал «Главкома» Безвізовий режим: як це працюватиме

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