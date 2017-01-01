У Європарламенті підписали безвіз для України

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Безвізовий режим набуде чинності у червні

У Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з Євросоюзом.

Як передає УНІАН, документ був підписаний у Страсбурзі президентом Європарламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ і національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

На церемонії були присутні президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з цього питання Марія Габріель.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.

Після історичного підписання цього важливого для українців документу відбувся брифінг для преси.

Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.

Раніше повідомлялося, що Порошенко прибув у Страсбург на підписання безвізу для України.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.

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