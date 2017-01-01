У Європарламенті тривають дебати щодо безвізу для України

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Засідання Європарламенту

Голосування щодо надання безвізу заплановано на 6 квітня

У Європейському парламенті почалися дебати щодо надання безвізового режиму українським громадянам.

Доповідатиме Марія Габріель – член Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ з питання лібералізації візового режиму для України.

Наступні кроки – голосування в Комітеті постійних представників (COREPER) і потім на Раді міністрів ЄС.

В Міністерстві закордонних справ України слідом за Грузією прогнозують введення безвізового режиму для українців до літа цього року.

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль впевнена, що зареєстрована у Європарламенті праворадикальними депутатами поправка про скасування візового режиму для України не матиме підтримки.



Раніше на засіданні Європейського парламенту, який сьогодні мав провести дебати щодо надання безвізового режиму українським громадянам, спрацювала пожежна сигналізація, і головуючий попросив усіх депутатів залишити зал засідань.