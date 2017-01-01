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    У Європарламенті закликають заморозити переговори з Туреччиною про вступ до ЄС

    • Сьогодні, 16:15
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    <em>Гі Верховстадт</em>
    Гі Верховстадт

    Лідер європейських лібералів розкритикував внутрішню ситуацію у Туреччині через політику Ердогана

    У Європарламенті вкотре порушили питання про необхідність призупинення переговорів з Анкарою про вступ Туреччини до ЄС.

    На цьому наголосив лідер європейських лібералів у законодавчому органі Євросоюзу Гі Верховстадт під час дебатів у середу.

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    «Замість подальших декларацій ми повинні зараз заморозити переговори про вступ (до ЄС - ред.) з Туреччиною», - заявив європарламентарій.

    Верховстадт рішуче розкритикував внутрішню ситуацію у країні через придушення свободи слова та дипломатичний конфлікт, який виник між Туреччиною і Нідерландами.

    «Це дуже цинічно, коли Ердоган (президент Туреччини – ред.) називає нідерландців «фашистами» і водночас повертає Туреччину до автократичної держави», - наголосив Верховстадт.

    Як повідомлялося, в уряді Німеччині погрожують заборонити в'їзд до країни турецьким політикам, які мають намір проводити агітацію на підтримку референдуму щодо конституційних змін в Туреччині.

    Напередодні  президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину та особисто канцлера Ангелу Меркель у підтримці тероризму,

    Раніше Туреччина заявила, що призупиняє дипломатичні відносини з Нідерландами.


    Джерело: Укрінформ

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