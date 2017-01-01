У Європарламенті закликають заморозити переговори з Туреччиною про вступ до ЄС

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Гі Верховстадт

Лідер європейських лібералів розкритикував внутрішню ситуацію у Туреччині через політику Ердогана

У Європарламенті вкотре порушили питання про необхідність призупинення переговорів з Анкарою про вступ Туреччини до ЄС.

На цьому наголосив лідер європейських лібералів у законодавчому органі Євросоюзу Гі Верховстадт під час дебатів у середу.

«Замість подальших декларацій ми повинні зараз заморозити переговори про вступ (до ЄС - ред.) з Туреччиною», - заявив європарламентарій.

Верховстадт рішуче розкритикував внутрішню ситуацію у країні через придушення свободи слова та дипломатичний конфлікт, який виник між Туреччиною і Нідерландами.

«Це дуже цинічно, коли Ердоган (президент Туреччини – ред.) називає нідерландців «фашистами» і водночас повертає Туреччину до автократичної держави», - наголосив Верховстадт.

Як повідомлялося, в уряді Німеччині погрожують заборонити в'їзд до країни турецьким політикам, які мають намір проводити агітацію на підтримку референдуму щодо конституційних змін в Туреччині.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину та особисто канцлера Ангелу Меркель у підтримці тероризму,

Раніше Туреччина заявила, що призупиняє дипломатичні відносини з Нідерландами.





Джерело: Укрінформ