У Європі запідозрили главу «Укртатнафти» в несплаті податків у ЄС

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Голова правління ПАТ «Укртатнафта» Павло Овчаренко

В Асоціації платників податків Європи (АПЄ) повідомляють, що отримали інформацію про можливе шахрайство, яке зачіпає інтереси кількох держав

Асоціація платників податків Європи на своєму офіційному сайті опублікувала звернення, в якому попереджає країни ЄС, зокрема Францію і Естонію, про можливе шахрайство з боку Павла Овчаренка, пише «Бізнес».

Як відомо, Павло Овчаренко є главою правління «Укртатнафти». У березні поточного року за поданням СБУ він був оголошений у всеукраїнський розшук.

В Асоціації платників податків Європи (АПЄ) повідомляють, що отримали інформацію про можливе шахрайство, яке зачіпає інтереси кількох держав.

Йдеться про потенційні випадки економічних злочинів в Україні, в Естонії і Франції. Зокрема про те, що «бізнесмен, якого в Україні розшукують за фінансові злочини за фактом шахрайства і розкрадання майна у великому розмірі, переховується на території Європейського Союзу і, таким чином, продовжує свою злочинну діяльність».

«Обвинуваченим є Павло Овчаренко, який імовірно перебуває в даний час у Франції, і в той же час заявляє в своїх фінансових звітах про те, що Естонія є місцем його постійного проживання. Однак ні Франція, ні Естонія не отримують податкові платежі від корпоративної діяльності підприємств Павла Овчаренка, тоді як в його офшорних компаніях в Панамі спостерігається високий приплив коштів.

Зокрема, про це йдеться в аудиторському звіті за 2015 рік естонської компанії A-Grain Eesti OU (підготовленої присяжним ревізором компанії «Lahendused Pluss KV OU»). Засновником цієї компанії є пан Овчаренко, і її єдиними членами правління є його дружина і він сам», - сказано в заяві Асоціації.

У АПЄ наголосили, що більше 96% прибутку від діяльності естонської компанії Овчаренка A-Grain Eesti OU осідає на Панамських рахунках.

«A-Grain Eesti OU в 2015 році провела торгові операції на суму близько 57,35 млн євро. У той же час, згідно з Додатком 9 аудиторського звіту (по діяльності компанії), приблизно 55,2 млн євро або більше 96% всіх продажів були зареєстровані в Панамі. Однак офіційні податкові декларації компанії, що належить групі Овчаренка, показують мінімальний прибуток або навіть збитки. Наприклад, було оголошено про втрату A-Grain Eesti OU в 2015 році 135,205 євро», - констатували європейські платники податків.

Далі в тексті Асоціації сказано, що в Україні Овчаренко переслідується СБУ і органами прокуратури за підозрою в шахрайстві щодо підприємства «Агрейн».

Так само в Асоціації додали, що за даними правоохоронних органів України, які розслідують фінансові махінації Овчаренка в діяльності агрохолдингу, «естонська» A-Grain Eesti OU є транзитною ланкою в схемі виведення коштів на панамську компанію Павла Овчаренка «CAREYMAY» FINANCE SA, яка, з одного боку, і здійснювала продаж зерна агрохолдингу «Aгрeйн» кінцевим споживачам і акумулювала реальні доходи на своїх рахунках, а з іншого боку побічно володіє сільськогосподарським холдингом».

При цьому, за даними АПЄ, українська держава також не отримувала податків з прибутку підприємств Овчаренка.

«Європейська асоціація платників податків передасть інформацію, зазначену вище, в правоохоронні органи постраждалих країн ЄС, Естонії та Франції.

З метою запобігти таким випадкам транскордонної економічної злочинності, як описані вище в країнах ЄС і Європи, АПЄ просить компетентні органи всіх європейських країн обмінюватися даними про юридичних осіб та законних представників, засуджених за податкове та економічне шахрайство. Цей небюрократичний і простий обмін даними допоміг би поліпшити боротьбу з шахрайством і корупцією на національному та транскордонному рівні і тим самим сприяти захисту державних бюджетів», - резюмували в Асоціації.