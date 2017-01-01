У Кабміні найближчим часом не плануються кадрові зміни – Гройсман

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Прем’єр Гройсман водночас планує посилювати урядову команду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний в необхідності посилення урядової команди, однак, за його словами, в найближчі тижні не варто чекати заміни окремих міністрів.

Про це він заявив в ефірі «24 каналу»

«В уряді результати діяльності того чи іншого міністерства різні і це правда, але я налаштований на те, щоб допомогти своїм колегам якісно зробити свою роботу. Зараз ми не ведемо таких дискусій, таких планів наразі немає, абсолютно жодна кандидатура не обговорюється», – пояснив Гройсман

За його словами, для проведення реформ необхідна ефективна команда, однак її не можна створити за короткий термін.

«Мені треба, щоб якісно ремонтували дорогу, займались енергетикою, робили багато речей в регіонах. Потрібна ефективна команда, але вона помахом руки не створюється, потрібен час. В тому, що команду треба підсилювати – в мене немає сумнівів, але про кадрові ротації зараз мова не йде», – резюмував Гройсман.

Варто зазначити, що 14 квітня минула перша річниця з початку роботи Володимира Гройсмана на посаді прем’єр-міністра України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також заявив, що збільшення мінімальної заробітної плати до рівня 3 200 грн є не достатнім для нормального життя громадян.