У Кабміні назвали розмір зарплати держсекретарів

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Зарплата держсекретарів

Держсекретар Кабміну не вважає цю зарплату достатньо конкурентною

Середня заробітна плата державних секретарів міністерств становить близько 40 тис. грн на місяць. Про це повідомив державний секретар Кабінету міністрів України Володимир Бондаренко.

«Середня зарплата держсекретаря - це посадовий оклад, надбавки, серед яких - за вислугу років, що в сумі становить близько 40 тис. грн, залежно ще від премій», - сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Бондаренко зазначив, що не вважає такий рівень зарплати достатньо конкурентним порівняно з приватним сектором, і не думає, що зарплата порівнянна з рівнем відповідальності, яку має держсекретар на своїй посаді.

Він додав, що невелика кількість претендентів на посаду держсекретаря пов'язана з недостатньою популяризацією цієї посади.

«Нинішні держсекретарі призначені терміном на п’ять років, після чого у нас буде друга серія конкурсів. Я думаю, що конкурси через п’ять років будуть цікавіші, тому що люди зможуть побачити позитив від реформи держслужби та запровадження інституту держсекретарів, зрозуміють, що таким чином можна щось змінити», - сказав Бондаренко.

На думку держсекретаря, в тому, що на конкурсах на посади держсекретарів перемогли переважно вже діючі заступники міністрів, є плюс, оскільки вони знайомі із ситуацією у своїх відомствах та можуть розпочинати активну роботу вже з першого дня на посаді.

Нагадаємо, Бондаренко заявляє про відтік молодих кадрів з державної служби через низькі заробітні плати.