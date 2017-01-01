У Кабміні оприлюднили розмір зарплати Нищука за березень

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Фото 24tv.ua Євген Нищук

У березні міністр культури не отримав матеріальну допомогу

Заробітна плата міністра культури Євгена Нищука за березень становила 43 тис. 235,9 гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства культури на запит «Українських Новин».

З них посадовий оклад становив 9 тис. 454,55 гривні, надбавка за роботу з таємними документами - 1 тис. 418,18 гривень, надбавка за вислугу років - 283,64 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 9 тис. 454,55 гривні, зарплата за час відряджень – 18 тис. 304,98 гривні, премія за лютий – 4 тис. 320 гривень.

Згідно відповіді Мінкультури, в березні Нищук не отримав матеріальну допомогу.

Нагадаємо, заробітна плата віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за березень становила 43 тис. 648 гривні. З них посадовий оклад становив 17 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 8,5 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 14 тис. 450 гривень, індексація - 128 гривень. У березні віце-прем'єр також одержав премію в розмірі 3 тис. 570 гривень.