У Кабміні повідомили, скільки субсидії заощадили українці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невикористана субсидія на газ та електроенергію залишається на рахунках субсидіантів

В Україні за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій склала понад 14 млрд гривень.

Про це інформує прес-служба Міністерства соціальної політики.

«Чепрез те, що соціальні нормативи споживання послуг, на які надається субсидія, не відповідають реальному споживанню послуг, щорічно на рахунках одержувачів субсидій утворюється значна сума невикористаних субсидій. Для прикладу: за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій склала понад 14 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що невикористана субсидія на газ та електроенергію, які використовуються для побутових потреб, залишається на рахунках субсидіантів.

«Зекономлені 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, які використовуються для опалення будинку, будуть виплачені енергозберігаючим сім’ям готівкою. Все, що перевищує вартість 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, яка йде на електроопалення, і невикористані субсидії на холодну і гарячу воду за підсумками опалювального сезону буде повернуто в державний бюджет», – йдеться в повідомленні.