У Кабміні пояснили, яку функцію покладено на «свіжу кров» в «Укравтодорі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Кістіон, віце-прем’єр-міністр України

Кістіон переконаний, що в Україні є достатньо фахівців, які розуміються на дорогах

Протягом останнього часу в «Укравтодорі», «Укрзалізниці», Адміністрації морських портів склалася досить корумпована ситуація, і щоб розірвати цей ланцюжок, відомствам потрібна «свіжа кров».

Про це заявив Володимир Кістіон, віце-прем’єр-міністр України, коментуючи питання щодо необхідності призначення на посаду очільника «Укравтодору» іноземця Славоміра Новака.

Кістіон водночас висловив переконання, що в Україні є достатньо фахівців, які розуміються на дорогах та інших сегментах економіки.

«Проте протягом останнього періоду на таких напрямках, як «Укравтодор», «Укрзалізниця», Адміністрація морських портів, склалася досить корумпована ситуація. І для того, щоб розірвати цей ланцюжок корупційних дій, там потрібна «свіжа кров» – заявив віце-прем’єр-міністр України.

«На пана Новака покладається (таке завдання. – ред.) ліквідувати ту системну корупцію, яка розквітала там», – заявив Кістіон.

Він зауважив, що один Славомір Новак із цим завданням не впорається, а тому потрібен час і відповідна команда.

«Але принаймні я впевнений, що він – людина порядна», – заявив віце-прем’єр-міністр України.

Окрім того, як зауважив Кістіон, розрахунків щодо того, скільки коштів потрібно на ремонт усіх доріг, немає.

«Ми прекрасно розуміємо, що українські дороги потребують системності фінансування. Це насамперед. Це досить великі обсяги фінансових ресурсів – це однозначно так. Але щоб вирішити першу проблематику системності, у минулому році проголосований закон про створення дорожнього фонду. Це вже системний підхід, а не вибірковий, що ми цього року фінансуємо, в наступному недостатньо фінансового ресурсу і ми про дороги забули», – зазначив Кістіон.

Джерело: zik.ua