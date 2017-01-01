У Кабміні представили план реінтеграції Криму

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План заходів включає 17 завдань

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб презентувало План заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополь.

Презентація відбулася під час круглого столу у міністерстві за участю представників громадських організацій та експертів.

«Влада працюватиме, аби зберегти зв'язки з громадянами. Головна мета плану - забезпечення дотримання прав і свобод громадян України, і головне - реінтеграція Криму і Севастополя», - повідомив заступник міністра Юсуф Куркчі.

У свою чергу експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко зазначила, що це не стратегія, а тільки план заходів щодо захисту соціальних, гуманітарних прав людини на території окупованого Росією Криму. Крім того, вони спрямовані на реінтеграцію окупованих територій і населення Криму в єдиний конституційний простір України.

План заходів включає 17 завдань, серед яких - розвиток контрольних пунктів в'їзду-виїзду на адмінмежі з Кримом, транспортної інфраструктури, вдосконалення системи соцзахисту українських політв'язнів у Росії і членів їх сімей, жертв репресій на півострові.

Крім цього, ним передбачено створення центрів надання адмінпослуг біля КПВВ в Херсонській області для українців, які проживають у Криму, а також забезпечення права на вільну освіту, в тому числі шляхом екстернатури і дистанційного навчання.

Джерело: Укрінформ