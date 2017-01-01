У Кабміні відзвітували про причини вибуху на шахті «Степова»

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Прийняття в експлуатацію лави шахти, де стався вибух, відбулось без участі представників Держслужби з питань праці

Віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко відзвітував про причини вибуху на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля», що стався 2 березня цього року.

На засіданні Кабміну він повідомив, що урядова комісія з'ясувала низку фактів, які вказують на невідповідність будь-яких норм як охорони праці, використання устаткування, так і практичних засобів, які використовувались під час роботи шахти.

В першу чергу, за його словами, на шахті була відсутня дозвільна документація. «Практично на 10 березня 2017 року була відсутня (документація. – Ред.) як на виконання робіт підвищеної безпеки, так і на роботу устаткування, які закінчилися ще 8 грудня 2016 року», – сказав Зубко.

Також прийняття в експлуатацію лави шахти, де стався вибух, відбулось без участі представників Держслужби з питань праці.

«В першу чергу було порушено схему, яку було затверджено Держпраці, про провітрювання шахти. І таким чином замість 473 кубів повітря в шахту надходило 156. Це означає, що недостатність провітрювання зумовило виникнення і підвищення змісту метану, а також швидкості того повітря, яке було всередині. Це все було передумовою того вибуху, який стався», – наголосив він.

До того ж, за його словами, кабельна продукція, яка була в шахті, взагалі не відповідає нормативним правилам, і вона не могла бути застосована в шахті.

Віце-прем'єр зазначив, що шахтарі не знали, що кількість метану підвищується, бо не спрацювали системи, які мали попередити і вимкнути енергозабезпечення шахти.

«Є підстави для того, щоб провести перевірку всіх шахт країни з зазначених вище питань, а також розробити заходи з недопущення подібних аварій на території України», – резюмував Зубко.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119-му конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За офіційними даними, на шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули, 23 госпіталізовано. За фактом вибуху на шахті «Степова» зареєстровано кримінальне провадження.

Директор шахти «Степова» Сергій Смеречанський попередньою причиною вибуху назвав спалах повітряно-метанової суміші.

3 березня уряд ухвалив рішення про створення спеціальної комісії з розслідування причин аварії на шахті «Степова». Комісію очолив Геннадій Зубко.

Джерело: УНН