У кафе на Рівненщині вибухнула граната: шестеро потерпілих

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Місце вибуху гранати в кафе

Вибухотехніки під час огляду місця пригоди встановили, що вибуховим предметом виявилася граната РГД-5

У неділю, 12 лютого, о 19:30 у приміщенні розважального закладу селища Квасилів Рівненського району пролунав потужний вибух. Шестеро відвідувачів дістали поранення різного ступеня. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Про пригоду до поліції повідомив власник кафе, 48-річний місцевий житель. Із його слів, силою вибуху було розбито скло вітрини та постраждали відпочивальники. На місце інциденту одразу виїхала слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП у Рівненській області.

«Поліцейські з’ясували, що троє чоловіків того вечора відпочивали за чаркою. Невдовзі 32-річний житель Квасилова, військовослужбовець, який наразі перебуває у короткостроковій відпустці, дістав з кишені куртки предмет, зовні схожий на гранату, та почав демонструвати його всім присутнім. Поки чоловік крутив її в руках, із власної необережності витягнув чеку, тож одразу кинув її під стіл. За лічені секунди пролунав вибух, унаслідок якого шістьох осіб, троє з яких перебували за сусіднім столиком, доправили до лікарні. 18-, 34- та 32-річні чоловіки і 32-річна жінка, жителі селища Квасилів дістали осколкові поранення різних частин тіла і після надання медичної допомоги лікарями Рівненської обласної клінічної лікарні були відпущені додому. Також поранення обох нижніх кінцівок, лівої кисті та грудної клітки отримав і 28-річний місцевий житель, який теж має відношення до військової служби. У самого ж власника боєприпасу діагностували осколкові поранення обличчя, осколкові поранення та рвані рани обох нижніх кінцівок. Обох чоловіків госпіталізували до торокального відділення РОКЛ», – йдеться в повідомленні поліції.

Спеціалісти-вибухотехніки під час огляду місця пригоди встановили, що вибуховим предметом виявилася граната РГД-5, уламки якої поліцейські вилучили та відправили на експертизу у Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За фактом хуліганства, скоєного із застосуванням вогнепальної зброї, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Розглядається питання щодо скерування кримінального провадження для розслідування до військової прокуратури або здійснення нею процесуального керівництва.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Крім того, під час огляду місця пригоди поліцейські виявили у рюкзаку, що належить одному із військовослужбовців, освітлювальні патрони промислового виробництва.