  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Каїрі невідомі обстріли поліцейський патруль, є загиблі та поранені

    • Сьогодні, 06:27
    • Розсилка
    Поліція Єгипту
    Поліція Єгипту

    Серед убитих - двоє офіцерів поліції та один солдат-строковик

    Щонайменше троє співробітників поліції Єгипту загинули і п'ятеро отримали поранення в результаті збройного нападу в Каїрі.

    Про це з посиланням на міністерство внутрішніх справ Єгипт повідомляє Reuters.

    За інформацією відомства, невідомі бойовики на двох машинах відкрили вогонь по патрулю силовиків на північному сході міста в районі Мадінат-Наср. Серед убитих - двоє офіцерів і один солдат-строковик.

    Атака була здійснена за 15 хвилин до півночі за місцевим часом. Наразі правоохоронці ведуть пошуки нападників.

    Жодна з груп поки не взяла відповідальність за стрілянину.

    Нагадаємо, 9 квітня внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи.

    Зокрема, у Танті загинули 27 осіб.  В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.

    Читайте також
    Єгипет обстріл смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ