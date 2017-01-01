У Каїрі невідомі обстріли поліцейський патруль, є загиблі та поранені
- Сьогодні, 06:27
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Серед убитих - двоє офіцерів поліції та один солдат-строковик
Щонайменше троє співробітників поліції Єгипту загинули і п'ятеро отримали поранення в результаті збройного нападу в Каїрі.
Про це з посиланням на міністерство внутрішніх справ Єгипт повідомляє Reuters.
За інформацією відомства, невідомі бойовики на двох машинах відкрили вогонь по патрулю силовиків на північному сході міста в районі Мадінат-Наср. Серед убитих - двоє офіцерів і один солдат-строковик.
Атака була здійснена за 15 хвилин до півночі за місцевим часом. Наразі правоохоронці ведуть пошуки нападників.
Жодна з груп поки не взяла відповідальність за стрілянину.
Нагадаємо, 9 квітня внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи.
Зокрема, у Танті загинули 27 осіб. В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.