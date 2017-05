У Каліфорнії поліцейські застрелили 15-річного підлітка

Школяр направив пневматичний пістолет у бік правоохоронців

Поліцейські Сан-Дієго застрелили 15-річного підлітка, який направив на них пневматичний пістолет.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті поліцейського управління каліфорнійського міста.

Інцидент стався на автомобільній стоянці біля школи в південній частині міста. Двоє поліцейських прибули туди за викликом.

Прибувши на місце, поравоохоронці побачили 15-річного хлопчика, який дістав з-за пояса пістолет і направив його на поліцейських. Далі школяр пішов у напрямку поліції, не реагуючи на їхні вимоги кинути зброю на землю.

Обидва співробітника правоохоронних органів відкрили вогонь. Хлопчик отримав кілька поранень, медикам не вдалося врятувати його життя.

Пізніше слідчі встановили, що пістолет, який підліток направив на правоохоронців, був пневматичним. Ім'я підлітка не розголошується.

За інформацією влади міста, саме він і викликав перед інцидентом поліцейських. Якими мотивами керувався школяр, поки не уточнюється.

PRESS RELEASE: Regarding the Officer Involved Shooting from last night. pic.twitter.com/3HpwwdJ97W