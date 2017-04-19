У Каліфорнії расист з криками «Аллах акбар» застрелив трьох чоловіків

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Затриманий убивця

Чоловік на прізвисько «Чорний Ісус» відкрив стріляну в центрі міста

Три людини загинули після того як чорношкірий чоловік з криками «Аллах акбар» відкрив стрілянину по перехожих в центрі міста Фресно, штат Каліфорнія.

Про це з посиланням на Fox News повідомляє «УП»

Начальник поліції міста Джеррі Дайер зазначив, що стрілець, 39-річний Корі Алі Мухаммад, заарештований. Дайер розповів, що Мухаммад, відомий під прізвиськом «Чорний Ісус», під час стрілянини кричав «Аллах акбар», коли поліцейські змогли покласти його на землю.

Раніше чоловік неодноразово писав в соцмережах расистські гасла. Жертвами стрілянини стали троє білих чоловіків.

За словами начальника поліції, загиблі не зробили нічого, щоб спровокувати стрілянину.

«Це була неспровокована атака людини, котра вирішила скоїти вбивство сьогодні», - заявив Дайер, додавши, що це був «випадковий акт насильства».

«Главком» також повідомляв, що у Єгипті в результаті нападу біля монастиря Святої Катерини одна людина загинула, четверо поранені. Озброєний чоловік напав на блок-пост, який розташований в декількох сотнях метрах від входу в монастир.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на поліцейський блокпост.