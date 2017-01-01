У Каліфорнії сталося зіткнення прихильників і противників Трампа
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Три людини постраждали в ході зіткнення
В результаті зіткнень прихильників і супротивників президента США Дональда Трампа в каліфорнійському місті Берклі постраждали три людини, передає Los Angeles Times.
Відзначається, мітингувальники на користь чинного глави держави вступили в конфліктну суперечку з противниками Трампа.
Поліція вжила заходів щодо встановлення порядку, три людини постраждали в ході зіткнення.
Police appear to have made an arrest. People chanting "Let him go" pic.twitter.com/BnReZ0Cxw8— Berkeleyside (@berkeleyside) 5 марта 2017 г.