У Каліфорнії сталося зіткнення прихильників і противників Трампа

Три людини постраждали в ході зіткнення

В результаті зіткнень прихильників і супротивників президента США Дональда Трампа в каліфорнійському місті Берклі постраждали три людини, передає Los Angeles Times.

Відзначається, мітингувальники на користь чинного глави держави вступили в конфліктну суперечку з противниками Трампа.

Поліція вжила заходів щодо встановлення порядку, три людини постраждали в ході зіткнення.

Police appear to have made an arrest. People chanting "Let him go" pic.twitter.com/BnReZ0Cxw8