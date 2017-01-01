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    У Каліфорнії сталося зіткнення прихильників і противників Трампа

    • Сьогодні, 03:43
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    Три людини постраждали в ході зіткнення

    В результаті зіткнень прихильників і супротивників президента США Дональда Трампа в каліфорнійському місті Берклі постраждали три людини, передає Los Angeles Times.

    Відзначається, мітингувальники на користь чинного глави держави вступили в конфліктну суперечку з противниками Трампа.

    Поліція вжила заходів щодо встановлення порядку, три людини постраждали в ході зіткнення.

    США
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