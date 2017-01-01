У Каліфорнії загинуло 4 людей внаслідок сильного шторму

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Шторм, що супроводжувався дощами і поривами вітру близько 110 кілометрів на годину, повалив сотні дерев і обірвав лінії електропередач

Щонайменше четверо людей загинули внаслідок сильного шторму на півдні американського штату Каліфорнія.

Про це повідомляє ABC News.

Шторм, що супроводжувався дощами і поривами вітру близько 110 кілометрів на годину, повалив сотні дерев і обірвав лінії електропередач в районі округів Лос-Анджелес, Вентура і міст Санта-Барбара і Сан-Бернардіно.

Одне з дерев під час негоди впало на автомобіль. Внаслідок цього загинув пасажир автомобіля. Ще троє людей загинули в різних дорожньо-транспортних пригодах, які спричинила негода.