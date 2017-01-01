У Каліфорнії загинуло 4 людей внаслідок сильного шторму
- Сьогодні, 07:23
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Шторм, що супроводжувався дощами і поривами вітру близько 110 кілометрів на годину, повалив сотні дерев і обірвав лінії електропередач
Щонайменше четверо людей загинули внаслідок сильного шторму на півдні американського штату Каліфорнія.
Про це повідомляє ABC News.
Шторм, що супроводжувався дощами і поривами вітру близько 110 кілометрів на годину, повалив сотні дерев і обірвав лінії електропередач в районі округів Лос-Анджелес, Вентура і міст Санта-Барбара і Сан-Бернардіно.
Одне з дерев під час негоди впало на автомобіль. Внаслідок цього загинув пасажир автомобіля. Ще троє людей загинули в різних дорожньо-транспортних пригодах, які спричинила негода.