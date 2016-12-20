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    У Кам'янському заборонили продаж і використання піротехніки після пожежі у виконкомі

    • 3 Сiчня, 23:44
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    У новорічну ніч через піротехніку горів четвертий поверх будівлі мерії

    Мер Кам'янського Андрій Бєлоусов у вівторок, 3 січня, видав розпорядження про заборону продажу та використання піротехніки в місті, повідомляє прес-служба міськради.

    Рішення про заборону роздрібної торгівлі та використання піротехнічних виробів в громадських місцях на період свят ухвалене у зв'язку з інцидентом, який стався в Кам'янському в новорічну ніч, коли через піротехніку в будівлі мерії сталася пожежа.

    Нагадаємо, в новорічну ніч під час масового святкування Нового року на площі Калнишевського в Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) сталася пожежа в будівлі міськвиконкому.

    Горіло приміщення на 4-му поверсі, де розташований департамент фінансів. Попередня причина займання - петарда, яка невідомо як долетіла на таку висоту.

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