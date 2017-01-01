У кандидатів на посаду глави Суспільного телебачення перевірятимуть електронні декларації

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Наглядова рада НСТУ олосуватиме щодо кожного кандидата окремо, допускати чи не допускати його до конкурсу

У кандидатів на посаду глави Національної суспільної телерадіокомпанії України ретельно перевірятимуть документи перед допуском до конкурсу.

Про це повідомила в ефірі Громадського голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва.

«Ми лише у вівторок розглядатимемо ці пакети документів і а формальною ознакою повної відповідності цих документів вимогам конкурсу будемо або допускати, або не допускати людей до конкурсу. Наприклад, чи є довідка про освіту, чи є електронна декларація», — сказала вона.

Лебедєва наголосила, що відсутність декларації це вагома підстава у відмові допуску до конкурсу.

За її словами, наглядова рада голосуватиме щодо кожного кандидата окремо, допускати чи не допускати його до конкурсу.

Голова наглядової ради НСТУ додали, що кандидати після допуску до конкурсу мають представити свою концепцію розвитку Суспільного телебачення.