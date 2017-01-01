У Карпатах через снігопади виникла загроза сходження лавин, - ДСНС

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ТСН

На Івано-Франківщині 3-й рівень лавинної небезпеки

12 березня, у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Підвищена небезпека сходження лавин спостерігається в регіоні з початку лютого. На початку минулого місяця у Тячівському районі, що на Закарпатті, зійшло кілька лавин. За прогнозами Укргідрометцентру, впродовж наступної доби на високогір'ї Карпат спостерігатимуться снігопади, внаслідок чого небезпека сходження лавин зростає.

Як повідомлялося, раніше синоптики попереджали про підвищення небезпеки сходження лавин у районі Карпат через значне підвищення температури.