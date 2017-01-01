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    У Карпатах можливі лавини – синоптики

    • Сьогодні, 13:42
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    Туристам радять утриматися від прогулянок у горах
    Фото: dm-travels (архів)
    Туристам радять утриматися від прогулянок у горах

    Через негоду гірські райони небезпечні для відвідування

    Синоптики попереджають про значну лавинну небезпеку у Карпатах 21 квітня 2017 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає «Главком».

    Значна лавинна небезпека зберігається у Карпатах і сьогодні, 20 квітня 2017 року.

    «За прогнозами Укргідрометцентру, 20-21 квітня у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3-й рівень)», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні залишаються знеструмленими 500 населених пунктів. 

    Нагадаємо, циклон Петер просувається Україною: снігопад дістався Вінниці та Одещини.

    прогноз погоди дороги Закарпаття
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