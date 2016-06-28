У Карпатах зійшла лавина

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Лавина зійшла у Рахівському районі на дорогу державного значення Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів

На Закарпатті сталося сходження снігової лавини, яка ускладнила проїзд на автодорозі Мукачеве – Львів.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Лавина зійшла у Рахівському районі на дорогу державного значення Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів, км 153.

Також через погіршення погодних умов з 12:00 години залишається тимчасово обмеженим рух великовагових транспортних засобів на дорозі державного значення М-06 Київ – Чоп, км 702+400 – км 745 (від Латірського перевалу до міста Свалява).