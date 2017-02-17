У Казахстані під лавиною загинули семеро військовослужбовців

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Сходження лавини

Сходження снігової лавини сталося під час планових занять з бойової підготовки військовослужбовців

Внаслідок сходження лавини в Жамбилській області на півдні Казахстану загинули семеро військовослужбовців. Про це повідомляє Today.kz з посиланням на офіційного представника КЧС МВС РК Руслана Іманкулова.

На даний момент, 10 осіб врятовано, їх оглядають лікарі.

«Семеро військовослужбовців загинули в результаті сходження лавини на півдні Казахстану», - повідомив Іманкулов.

Сходження снігової лавини сталося під час планових занять з бойової підготовки військовослужбовців військової частини №91678, що проходили в ущелині Коксай.

За попередніми даними, всього на навчаннях брали участь 22 військовослужбовці.

Як повідомлялося, на початку лютого більше п'ятдесяти чоловік загинуло в Афганістані і Пакистані в результаті сходження лавин.