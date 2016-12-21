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    У Казахстані розбився винищувач Су-27

    • Вчора, 16:37
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    Причини і обставини інциденту з'ясовує комісія, призначена міністром оборони Казахстану

    У Казахстані біля міста Талдикорган під час виконання навчального польоту в нічних умовах зазнав аварії літак Су-27.

    Про це повідомляє Today.kz із посиланням на прес-службу міністерства оборони РК.

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    «Льотчик майор А. Іскаков доклав максимум зусиль і відвів літак від населеного пункту, після чого катапультувався. Наразі стан льотчика задовільний», – повідомили в прес-службі міністерства оборони Казахстану.

    Причини і обставини інциденту з'ясовує спеціальна комісія.

    В оборонному відомстві повідомили, що льотчик Іскаков має 556 годин загального нальоту в денний та нічний час.

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