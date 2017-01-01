У Казахстані стався землетрус

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Фото: Otpusk

Минулої ночі у Алма-Ати були відчутні поштовхи з магнітудою 2,9

У Алма-Ати минулої ночі стався землетрус магнітудою 2,9. Про це повідомляє російське інформагентство «Інтерфакс» з посиланням на міський департамент з надзвичайних ситуацій.



Сейсмологічна дослідно-методична експедиція комітету з науки Міносвіти Казахстану повідомляє, що епіцентр землетрусу, що стався у суботу о 23:57 за часом Астани, розташовувався в 10 км на північний захід від Алмати.



Енергетичний клас землетрусу 6.3. Координати епіцентру 43.29 градуса північної широти, 76.91 градуса східної довготи. Глибина 0 км. Відомості про відчутності: в Алма-Аті - 2 бали, зазначили у прес-службі.



За інформацією поліції, пошкоджень і руйнувань не виявлено. «Жертв, постраждалих і руйнування немає», - зазначили у правоохоронних органах.

Як повідомляв «Главком», в середині лютого потужний землетрус магнітудою 6,7 балів стався на Філіппінах. Тоді загинули 4 особи, більше 100 було поранено.

Окрім того, шостого лютого землетрус магнітудою 5,2 бали було зафіксовано біля західного узбережжя Туреччини.

Зовсім нещодавно, третього травня, близько 11 ранку в Киргизькій Республіці зареєстрували землетрус з силою в епіцентрі 7 балів. Було пошкоджено 270 будинків і соцоб'єктів. 66 житлових будинків і чотири об'єкти соціального призначення на півдні Киргизстану прийшли в аварійний стан в результаті сильних підземних поштовхів. Ще понад 200 будинків отримали тріщини.