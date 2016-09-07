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    У Казахстані військовий вертоліт приземлився на автотрасу

    • Сьогодні, 09:38
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    Як пояснили в міноборони Казахстану, відповідно до плану бойової підготовки, льотний склад армійської авіації виконував польоти за маршрутом з відпрацюванням різних способів навігації

    Вертоліт Мі-8МТ на автомобільну дорогу перед вантажівками далекобійників у Казахстані, у міністерстві оборони країни пояснили це «навчальною посадкою», передає Tengrinews.kz.

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    У відео, яке з'явилося в соцмережах, з «заблукалого» вертольота, який сів на трасі в Актюбінській області, вибігає чоловік у військовій формі. Він звертається до водія вантажівки, якому повітряне судно перегородило дорогу. При цьому автори відео скаржаться, що виник затор.

    Як пояснили в міноборони Казахстану, відповідно до плану бойової підготовки, льотний склад армійської авіації виконував польоти за маршрутом з відпрацюванням різних способів навігації та ведення орієнтування на місцевості (в польоті), в тому числі при погіршенні погодних умов, згідно з курсом льотної підготовки.

    «Вертоліт Мі-8МТ ВПС ЗС РК виконував навчально-бойову задачу, під час якої відпрацьовував питання відновлення візуального орієнтування, в тому числі методом опитування. Екіпаж, оцінивши умови безпеки, здійснив навчальну посадку на автомобільну дорогу, уточнив розташування найближчих населених пунктів, стан доріг, здійснив зліт і завершив виконання завдання, давши доповідь. Наразі вертоліт перебуває на аеродромі базування», - пояснили у відомстві.

    Нагадаємо, в Алтаї РФ розбився вертоліт з віце-прем'єром республіки на борту.

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