  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У казармах армії Німеччини шукатимуть нацистську символіку

    • Сьогодні, 17:53
    • Розсилка
    Армія Німеччини
    Армія Німеччини

    Обшук всіх приміщень німецької армії повинен бути повністю завершений до 16 травня

    Армія Німеччини проведе обшуки у всіх казармах після двох випадків виявлення у солдатів нацистської символіки. Про це з посиланням на рішення генерального інспектора бундесверу Фолькера Вікера повідомляє Bild.

    Відзначається, що обшук всіх приміщень німецької армії повинен бути повністю завершений до 16 травня.

    Раніше символіка гітлерівського вермахту була виявлена в казармах у французькому Ількірше, де розквартировані німецькі війська. В іншій казармі — Фюрстенберг в місті Донауешінгене на південному заході Німеччини — були виявлені каски нацистів.

    Всі знахідки були зняті на відеокамеру, після чого запис передали в Міністерство оборони ФРН.

    Джерело: Громадське

    Читайте також
    обшук Німеччина армія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ