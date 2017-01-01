У казармах армії Німеччини шукатимуть нацистську символіку
- Сьогодні, 17:53
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Армія Німеччини
Обшук всіх приміщень німецької армії повинен бути повністю завершений до 16 травня
Армія Німеччини проведе обшуки у всіх казармах після двох випадків виявлення у солдатів нацистської символіки. Про це з посиланням на рішення генерального інспектора бундесверу Фолькера Вікера повідомляє Bild.
Відзначається, що обшук всіх приміщень німецької армії повинен бути повністю завершений до 16 травня.
Раніше символіка гітлерівського вермахту була виявлена в казармах у французькому Ількірше, де розквартировані німецькі війська. В іншій казармі — Фюрстенберг в місті Донауешінгене на південному заході Німеччини — були виявлені каски нацистів.
Всі знахідки були зняті на відеокамеру, після чого запис передали в Міністерство оборони ФРН.
Джерело: Громадське