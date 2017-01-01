У Києві 9-річну дитину зґвалтував рідний тато
- Вчора, 11:28
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Фото ілюстративне
Трагедія сталася у Святошинському районі столицв
У Києві батько зґвалтував свою 9-річну доньку. Випадок стався вдень 3 квітня, в одній з квартир будинку на вул. Ірпінській у Святошинському районі.
Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на власні джерела.
Дитина була доставлена в дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит". Батька затримали правоохоронці.
Обставини події встановлюються. Відомо, що дівчинка має затримку психічного розвитку.