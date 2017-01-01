У Києві активісти вийшли на Майдан через розгін блокади

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На сцені виступають активісти блокади, які вимагають звільнити їх «побратимів»

У Києві на Майдані Незалежності зібралося близько сотні людей, які вийшли висловити протест проти розгону блокади Донбасу.

На сцені виступають активісти блокади, зокрема нардеп Єгор Соболєв. Вони вимагають звільнити їх «побратимів».

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

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