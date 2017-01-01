У Києві активісти замуровують вхід до російського Сбербанку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокування Сбербанку в Києві

Активісти скандують «Ні російським банкам!»

У Києві, на Володимирській, активісти «Національного корпусу» замуровують вхід до головного офісу Сбербанку.

Як повідомляє прес-служба політсили, народні депутати Андрій Білецький та Олег Петренко долучилися до блокування Сбербанку. Вони разом із десятками хлопців підносять до стін банку бетонні брили.

Активісти скандують «Ні російським банкам!».

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляє, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

Національний банк ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк».

Це питання було розглянуто на засіданні уряду.