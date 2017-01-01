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    У Києві активісти замуровують вхід до російського Сбербанку

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    Блокування Сбербанку в Києві
    Блокування Сбербанку в Києві

    Активісти скандують «Ні російським банкам!»

    У Києві, на Володимирській, активісти «Національного корпусу» замуровують вхід до головного офісу Сбербанку.

    Як повідомляє прес-служба політсили, народні депутати Андрій Білецький та Олег Петренко долучилися до блокування Сбербанку. Вони разом із десятками хлопців підносять до стін банку бетонні брили.

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    Активісти скандують «Ні російським банкам!».

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    У Києві активісти замуровують вхід до російського Сбербанку
    У Києві активісти замуровують вхід до російського Сбербанку
    У Києві активісти замуровують вхід до російського Сбербанку
    У Києві активісти замуровують вхід до російського Сбербанку
    У Києві активісти замуровують вхід до російського Сбербанку
    У Києві активісти замуровують вхід до російського Сбербанку
    У Києві активісти замуровують вхід до російського Сбербанку
    У Києві активісти замуровують вхід до російського Сбербанку
    У Києві активісти замуровують вхід до російського Сбербанку
    У Києві активісти замуровують вхід до російського Сбербанку

    Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляє, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

    Національний банк ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк».

    Це питання було розглянуто на засіданні уряду.

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