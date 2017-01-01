У Києві біля метро автівка на смерть збила пішохода
- Сьогодні, 14:12
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Зі слів племінника загиблого, перед тим як перебігати дорогу вони трохи хильнули, тож обидва були у нетверезому стані
Біля станції метро «Дніпро» у Києві легковик KIA збив пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Чоловік помер на місці пригоди. Зі слів племінника загиблого, вони перебігали дорогу від Рибацького ринку до річки, щоб скупатись.
Племінник вже перебіг і чекав свого дядька. Зі слів водія, пішохід різко зістрибнув із відбійника прямо під машину: шансів загальмувати або уникнути наїзду не було.
Зі слів племінника загиблого, перед тим як перебігати дорогу вони трохи хильнули, тож обоє були не в тверезому стані.
На місці працюють копи та слідчі. Тіло пішохода вже забрали з місця пригоди.