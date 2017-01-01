У Києві біля метро автівка на смерть збила пішохода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зі слів племінника загиблого, перед тим як перебігати дорогу вони трохи хильнули, тож обидва були у нетверезому стані

Біля станції метро «Дніпро» у Києві легковик KIA збив пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Чоловік помер на місці пригоди. Зі слів племінника загиблого, вони перебігали дорогу від Рибацького ринку до річки, щоб скупатись.

Племінник вже перебіг і чекав свого дядька. Зі слів водія, пішохід різко зістрибнув із відбійника прямо під машину: шансів загальмувати або уникнути наїзду не було.

Зі слів племінника загиблого, перед тим як перебігати дорогу вони трохи хильнули, тож обоє були не в тверезому стані.

На місці працюють копи та слідчі. Тіло пішохода вже забрали з місця пригоди.