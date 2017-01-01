У Києві біля відділення російського «Ощадбанку» активісти запалили фаєри

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Сьогодні вранці біля офісу російського банку націоналісти поставили намети

Протестувальники принесли залиту «кров’ю» карту України до відділення російського «Ощадбанку».

Протестну акцію проводять на вулиці Володимирській.

До відділення «Сбербанку» принесли карту України, залиту «кров’ю».

Вхід до банку закладають мішками з «рублями».

Сьогодні вранці біля офісу російського банку націоналісти поставили намети.

Нагадаємо, сьогодні активісти партії «Національний корпус» замурували блоками відділення Сбербанку в Харкові.

Сбербанк призупинив роботу відділення у Харкові по вул. Донець-Захаржевського, 2.

Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

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