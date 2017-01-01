У Києві частково обмежать рух транспорту на Московському мосту
- Сьогодні, 05:20
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Ремонтні роботи триватимуть з 6 по 9 червня
У Києві буде обмежений рух транспорту Московським мостом з 21:00 6 червня до 9:00 9 червня через проведення ремонтних робіт.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
«У зв’язку з виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Московському мосту в напрямку руху із проспекту Степана Бандери на вулицю Генерала Ватутіна буде частково обмежено рух транспорту», – йдеться у повідомленні.
Прес-служба КМДА повідомляє, що з 21:00 6 червня до 8:00 7 червня буде обмежений рух у четвертій смузі дороги, з 21:00 7 червня до 8:00 8 червня – у третій смузі, з 21:00 8 червня до 9:00 9 червня – у другій смузі.
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