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    У Києві частково обмежать рух транспорту на Московському мосту

    • Сьогодні, 05:20
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    Московський міст у Києві
    Московський міст у Києві

    Ремонтні роботи триватимуть з 6 по 9 червня

    У Києві буде обмежений рух транспорту Московським мостом з 21:00 6 червня до 9:00 9 червня через проведення ремонтних робіт.

    Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

    «У зв’язку з виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Московському мосту в напрямку руху із проспекту Степана Бандери на вулицю Генерала Ватутіна буде частково обмежено рух транспорту», – йдеться у повідомленні.

    Прес-служба КМДА повідомляє, що з 21:00 6 червня до 8:00 7 червня буде обмежений рух у четвертій смузі дороги, з 21:00 7 червня до 8:00 8 червня – у третій смузі, з 21:00 8 червня до 9:00 9 червня – у другій смузі.

    Нагадаємо, нещодавно Кличко розповів, що робить столична влада для зменшення заторів/

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