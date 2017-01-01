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    У Києві через забудову сталися сутички між активістами та поліцією

    • Сьогодні, 23:24
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    Місце сутичок
    Місце сутичок

    Серед мітингувальників були люди у військовій формі

    У Києві біля станції метро «Героїв Дніпра» сталися сутички між правоохоронцями та невідомими активістами.

    Про це повідомляє «5 канал».

    Один із поліцейських розповів, що вони охороняли забудову, оскільки мітингувальники нібито погрожували повалити паркан навколо забудови. Неподалік мітингувальників і поліцейських столи дві карети швидкої допомоги.

    За інформацією телеканалу, серед мітингувальників були як люди у військовій формі деяких батальйонів, так і цивільні молодики.

    Згодом між мітингувальниками й поліцейськими сталися сутички.

    Станом на 22:30 на місці події немає жодного поліцейського чи мітингувальника. Рух транспорту відновлено.

    До слова, сьогодні біля магазину на вулиці Героїв Дніпра у Києві троє чоловіків побили і пограбували хлопця.

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