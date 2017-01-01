У Києві чоловік вчинив стрілянину у супермаркеті, поранивши охоронця
- Сьогодні, 17:11
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Розсилка
Потерпілий із пораненням у живіт госпіталізований, підозрюваний затриманий
Сьогодні вдень у Печерському районі столиці на площі Спортивній чоловік зі стрілецької зброї поранив охоронця супермаркету. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, після отримання о 15:30 повідомлення про стрілянину на місце виїхали слідчо-оперативні групи Печерського та Головного управлінь поліції.
Було встановлено, що покупець взяв із полиці пляшку напою, а коли підійшов до каси, вона розбилася. Охорона супермаркету запросила його до свого службового приміщення. Там чоловік дістав зброю, зробив кілька пострілів і поранив охоронця у живіт.
Зловмисника, а він – киянин, 1969 року народження, затримали, зброю вилучили, а потерпілому викликали «швидку» і доставили в лікарню. Стан пораненого уточнюються.
Подія належним зареєстрована. Вирішується питання правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.
За даними телеканалу «Еспресо», стрілянина сталася у торгівельно-розважальному центрі «Гуллівер». Стріляли з пістолета «Флобер».