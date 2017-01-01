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    У Києві чоловік випав із третього поверху торгового центру

    • Сьогодні, 15:23
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    Після падіння постраждалий вижив, але доставлений в лікарню із численними травмами

    У Києві з балкона третього поверху торгово-розважального центру «Магеллан» випав 31-річний чоловік. Про це повідомляє «Обозреватель».

    Згідно з повідомленням, інцидент стався в суботу вночі, за попередньою інформацією, потерпілий був відвідувачем одного з ресторанів. Чоловік з численними травмами був доставлений клінічну лікарню №17.

    За попередньою інформацією, у момент події чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і, швидше за все, впав з необережності.

    Нагадаємо, нещодавно у Борисполі підліток викинувся з вікна через заборону грати на комп'ютері. 

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