У Києві демонтують Меморіал героям Небесної сотні

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Фто: РБК-Украина Меморіал заважає проведенню слідчого експерименту на «п’ятачку» біля аркад.

Після проведення слідчого експерименту його відновлять

Меморіал героям Небесної сотні у Києві тимчасово демонтують для проведення слідчого експерименту у справі щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу «Беркут», передає УНН.

Сторона обвинувачення заявила клопотання про продовження строку виконання судового доручення до 1 липня 2017 року без відкладення судового розгляду. При цьому прокуратура просить суд призначити засідання не частіше, ніж один раз в тиждень.

Прокурор Роман Псюк додав, що меморіал, встановлений героям Небесної сотні, заважає проведенню слідчого експерименту на «п’ятачку» біля аркад.

Нагадаємо, колишні бійці спецпідрозділу «Беркут», яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській.

Як повідомляв «Главком», Святошинський суд розглядає справу проти п’ятьох екс-беркутівців. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.