У Києві дев’ятибальні затори

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Фото: Станіслав Груздєв Затори у Києві

Станом на 18:50 в столиці зафіксовано 14 ДТП

Автомобільні затори у Києві сягнули дев’яти балів. Про це свідчать «Яндекс-карти».

Так, станом на 18:50 рух ускладнено на центральних вулицях столиці: Хрещатик, Прорізна, Михайла Грушевського, Володимирська, Велика Васильківська, Льва Толстого, Жилянській та бульвар Тараса Шевченка.

Крім того, затори спостерігаються на вулицях Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Микола Василенка, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби Народів, на проспекті Юрія Гагаріна та вулиці Гната Хоткевича.

Також, за даними «Яндекс-Карти», станом на 18:50 в столиці зафіксовано 14 ДТП.