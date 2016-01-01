У Києві ділки намагалися незаконно продати нерухомість на $20 млн

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Елітна нерухомість

СБУ викрила схему незаконного відчуження та продажу елітної нерухомості

У Києві Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинила діяльність групи шахраїв, які намагались за підробленими документами незаконно відчужити та продати столичну нерухомість. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема ділки протиправно заволоділи багатоповерхівкою у Шевченківському районі та чотирма квартирами у Подільському районі столиці, ринкова вартість яких становить 20 мільйонів доларів США.

Співробітники СБУ затримали зловмисників в одному з київських ресторанів під час спроби продажу нерухомості.

При обшуках в офісах, квартирах та будинках шахраїв правоохоронці вилучили підроблені печатки, штампи, кліше підписів посадових осіб фірм-забудовників та підроблені документи, які підтверджують їх незаконну діяльність.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Триває слідство. Вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.