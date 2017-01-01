У Києві двоє чоловіків з електрошокером напали на дівчину

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Постраждала продавала телефон, і нападники домовилися з нею про зустріч

До Шевченківського управління поліції із заявою звернулася місцева жителька із повідомленням про те, що у неї двоє незнайомців із застосуванням електрошокера намагалися забрати мобільний телефон, який вона хотіла продати. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«Під час проведення оперативно-пошукових заходів працівники поліції швидко встановили осіб, причетних до злочину, та затримали їх. Ними виявилися 35-річний раніше неодноразово судимий за грабежі киянин і 44-річний уродженець Волинської області, який був раніше судимий за сутенерство та торгівлю людьми», — йдеться у повідомленні.

Вони пояснили, що знайшли дівчину через інтернет. Постраждала продавала телефон, і нападники домовилися з нею про зустріч.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та оголошено про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.