У Києві із снігових заметів дістали 12 вантажівок

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Вдень 6 лютого сніг продовжуватиметься, кількість опадів до 21:00 становитиме 4-6 мм

У зв’язку із снігопадом у Києві, з шостої ранку в’їзд великогабаритного транспорту до столиці було обмежено, повідомляє прес-служба ДСНС.

Для надання допомоги транспорту, який потрапив у замети, у м. Києві виставлено 7 спеціальних автомобілів підвищеної прохідності, а також по одному спеціальному автомобілю від державного підприємства «Мобільний рятувальний центр ДСНС України» та 1 спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України, де можливий ускладнений рух транспорту:

вул. Олени Теліги, (заправка Авіас), 2 автомобілі;

Подільський спуск (стадіон Спартак), 1 автомобіль;

Володимирська гірка (філармонія), 1 автомобіль;

Печерський міст, 1 автомобіль;

вул. Академіка Заболотного (заправка АГНК, в районі тютюнової фабрики), 1 автомобіль;

вул. Липківського (Урицького), 1 автомобіль;

Повітрофлотський проспект, 1 автомобіль;

Проспект Науки, 1 автомобіль.

Станом на 12:00 6 лютого, рятувальники надали допомогу по відбуксируванню 12 автомобілів великої вантажності.

Нагадаємо, що за прогнозом Укргідрометцентру, 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади. Протягом ночі 6 лютого кількість опадів у Києві становила 11 мм, приріст снігового покриву 12 см. Вдень 6 лютого сніг продовжуватиметься, кількість опадів до 21:00 становитиме 4-6 мм, приріст снігу 7-9 см.

Нагадаємо, ще зранку у місті через снігопад сталося 14 ДТП. Частина з них - неподалік важливих транспортних розв'язок у районі станцій метро «Петрівка» та «Позняки». Рівень заторів у місті сягнув 10 балів.