У Києві люди в масках розгромили виставку Давида Чичкана

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Невідомі оточили охоронця виставки, пошкодили картини художника, а також обмалювали стіни написами «Слава Україні!», «Слуги Москви»

У Києві в Центрі візуальної культури невідомі в масках влаштували погром на виставці українського художника Давида Чичкана «Втрачені можливості».

Як розповіли співробітники центру, у вівторок близько 18:00 у двері центру постукала дівчина. За нею увірвалися 15 людей в спортивному одязі з закритими обличчями. Невідомі оточили охоронця, пошкодили картини художника, а також обмалювали стіни написами «Слава Україні!», «Слуги Москви» і «Сепари!».

Всього атака тривала не більш ніж 5 хвилин, після чого нападники втекли, прихопивши зі собою кілька картин художника.

На місці події працює поліція.

Художник Давид Чичкан був активним учасником протестів на Майдані, однак вважає, що Україна не досягла бажаної мети. Свої висновки про Революцію гідності він втілив у серії робіт, експозиція повинна була відкритися з 4 лютого.