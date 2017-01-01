  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Києві людина смертельно отруїлася у кафе

    • Сьогодні, 15:35
    • Розсилка
    Фахівці Держпродспоживслужби взяли проби питної води у кафе
    Фахівці Держпродспоживслужби взяли проби питної води у кафе

    Наразі заклад харчування, в якому сталося отруєння, закрито

    В одному з київських закладів громадського харчування потруїлися люди, одна особа померла.

    Про це повідомляє Держспоживслужба, передає Еспресо.TV.

    Летальний випадок отруєння було зареєстровано в п'ятницю, 21 квітня. Крім того, повідомляється про отруєння двох осіб.

    Фахівці Держпродспоживслужби  взяли проби питної води та повітря в приміщенні, де харчувалися жертва отруєння та постраждалі.

    Наразі заклад харчування, в якому сталося отруєння, закрито, триває епідеміологічне розслідування.

    Читайте також
    Київ отруєння розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ