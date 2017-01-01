У Києві людина смертельно отруїлася у кафе
- Сьогодні, 15:35
-
Розсилка
Фахівці Держпродспоживслужби взяли проби питної води у кафе
Наразі заклад харчування, в якому сталося отруєння, закрито
В одному з київських закладів громадського харчування потруїлися люди, одна особа померла.
Про це повідомляє Держспоживслужба, передає Еспресо.TV.
Летальний випадок отруєння було зареєстровано в п'ятницю, 21 квітня. Крім того, повідомляється про отруєння двох осіб.
Фахівці Держпродспоживслужби взяли проби питної води та повітря в приміщенні, де харчувалися жертва отруєння та постраждалі.
Наразі заклад харчування, в якому сталося отруєння, закрито, триває епідеміологічне розслідування.