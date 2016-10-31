У Києві масштабна ДТП за участю 5 авто: є жертви

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В результаті ДТП рух транспорту поблизу метро Берестейська суттєво ускладнено – вільна лише одна смуга

Поблизу метро Берестейська в напрямку виїзду з міста зіткнулося 5 автомобілів, в результаті чого постраждало 4 людей та одна особа загинула.

Про це повідомляє Еспресо.

Загиблий – молодий чоловік, 1995 року народження з Renault Kangoo. Трьох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості (попередньо – всі тяжкі), всім іншим учасникам ДТП медична допомога була надана на місці – від госпіталізації вони відмовилися.

В результаті ДТП рух транспорту суттєво ускладнено – вільна лише одна смуга.

На місці працюють кілька патрулів поліцейських та оперативно-рятувальний загін надзвичайників (САРЗ).

Поліцейські чекають прибуття оперативно-слідчої групи.