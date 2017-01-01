У Києві мати напоїла немовля горілкою: дівчинка померла

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Жінці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі

У Києві затримали 43-річну жінку, яка напоїла свою 9-місячну дитину етиловим спиртом. Дівчинка померла.

Про це повідомляє прес-служба столичної Нацполіції.

Інцидент стався ще наприкінці травня 2016-го року, однак підозра жінці оголосили тільки зараз.

«Мати пояснила, що її дівчинка останні два дні погано себе почувала, у неї була підвищена температура і розлад травлення, але до лікарів жінка не зверталася. Чому вона так недбало ставилася до здоров’я малечі, пояснити не змогла», – розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський.

Правоохоронців насторожили умови проживання сім’ї: у квартирі був безлад, сміття. Зі слів сусідів, мати дитини неодноразово бачили напідпитку.

Під час слідства експерти з’ясували, що смерть дитини настала через отруєння етиловим спиртом.

Напоїла дитину мати. Крім 9-місячної дочки має ще двох дітей. 3-річний хлопчик знаходиться у дитячій лікарні. 11-річну дівчинку забрали ще раніше в дитячий будинок.

Жінка затримана. Їй загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.