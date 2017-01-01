У Києві на дитячому майданчику знайшли бойову гранату

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Експерти вилучили бойову гранату Ф-1 із запалом, яку відправили на дослідження

На дитячому майданчику у Києві двоє чоловіків знайшли бойову гранату Ф-1. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

«Двоє чоловіків помітили у піску підозріле кільце, а коли розкопали, побачили предмет, схожий на гранату», – йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що вранці до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що на дитячому майданчику на вулиці Теліги вони виявили предмет, схожий на гранату.

«Після приїзду експерти вилучили бойову гранату Ф-1 із запалом, яку відправили на дослідження. Працівники поліції також оглянули прилеглу територію», – зазначили у поліції, додавши, що на місці також працювали вибухотехніки.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.

«Наразі встановлюються особи, які залишили небезпечний предмет на дитячому майданчику», – зазначили у столичній поліції.