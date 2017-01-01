У Києві на Грушевського у підлітка знайшли вибухівку та петарди
- Сьогодні, 11:07
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Також правоохоронці знайшли у нього дві радіостанції
У центрі столиці правоохоронці вилучили у 17-річного жителя Дніпропетровської області вибухонебезпечні предмети, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Києві.
Зазначається, що в 9:30 під час забезпечення публічної безпеки на вул. Грушевського поліцейські зупинили молодого чоловіка з сумкою. Під час огляду його речей поліцейські виявили вибуховий пакет, шість петард і дві радіостанції.
З хлопцем спілкуються правоохоронці. Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції, проводиться перевірка.
Сьогодні в центрі столиці проходять масові заходи. Зокрема, під будівлею парламенту кілька сотень людей вимагають припинення торгівлі з окупованим Донбасом.