У Києві на хабарі спіймали представника приватного вишу

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Отримані гроші хабарник мав передати посадовцю медичного університету

У Києві представника вишу затримали на хабарі в тисячу доларів. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Оперативники Управління захисту економіки Нацполіції зафіксували факт вимагання та одержання членом вищої ради приватного вищого навчального закладу неправомірної вигоди. Для того, щоб студент відновив своє навчання у медуніверсітеті, його мати повинна була сплатити «хабарнику» тисячу доларів «благодійного внеску».

Чоловіка затримали під час одержання неправомірної вигоди біля ринку «Деміївський» в місті Києві.

У нього вилучили 500 доларів США – останній «транш» обумовленої суми. Отримані гроші він повинен був передати посадовцю медичного університету.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження проводяться заходи із встановлення посадових осіб вищих навчальних закладів, які також можуть бути причетні до хабарництва.

Нагадаємо, що столичний поліцейський може відсидіти сім років за те, що вимагав 13 500 грн у матері киянина за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за начебто злісну непокору поліції.