У Києві на переході машина збила трьох учениць ліцею

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Одну дитину «швидка» забрала у непритомному стані

У Києві поблизу Авіакосмічного ліцею водій авто Acura збив трьох дівчат, орієнтовно 10–12 років. Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

Інцидент стався на нерегульованому пішохідному переході.

Очевидці повідомляють, що потерпілих дітей забрала «швидка». Одна з дівчат була у непритомному стані.

Поліція коментувати автопригоду відмовилася, втім, водія не відпускала. Як повідомляють учні ліцею, пішохідний перехід дуже небезпечний і водії часто проїжджають його на великій швидкості.