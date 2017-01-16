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    У Києві на переході машина збила трьох учениць ліцею

    • Сьогодні, 17:34
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    Одну дитину «швидка» забрала у непритомному стані

    У Києві поблизу Авіакосмічного ліцею водій авто Acura збив трьох дівчат, орієнтовно 10–12 років. Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

    Інцидент стався на нерегульованому пішохідному переході.

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    Очевидці повідомляють, що потерпілих дітей забрала «швидка». Одна з дівчат була у непритомному стані.

    Поліція коментувати автопригоду відмовилася, втім, водія не відпускала. Як повідомляють учні ліцею, пішохідний перехід дуже небезпечний і водії часто проїжджають його на великій швидкості.

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    У Києві на переході машина збила трьох учениць ліцею
    У Києві на переході машина збила трьох учениць ліцею
    У Києві на переході машина збила трьох учениць ліцею
    У Києві на переході машина збила трьох учениць ліцею
    У Києві на переході машина збила трьох учениць ліцею
    У Києві на переході машина збила трьох учениць ліцею

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