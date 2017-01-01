  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Києві на території дитсадка стався вибух

    • Сьогодні, 10:57
    • Розсилка
    <span>Подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції.</span>
    Фото: «ПРАВДА»
    Подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції.

    Діти не постраждали

    У Києві на території дитсадка вибухнув невідомий предмет, повідомляє прес-служба столичного управління Нацполіції, передає «Главком».

    Близько 9-ї години у Деснянське управління поліції зателефонував охоронець дитячого садка на проспекті Володимира Маяковського. Чоловік повідомив, що на території дошкільного закладу прогримів вибух.

    Під час перевірки було встановлено, що о 8:50 мама вела в садочок шестирічного хлопчика. По дорозі дитина підібрала з землі кульку. Згодом, коли хлопчик кинув її на землю, пролунав вибух.

    У результаті інциденту ніхто не постраждав, залишилися тільки пошкодження на асфальті.

    Подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Зараз з хлопчиком працюють психологи, а місце вибуху оглядають поліцейські.

    Національна поліція України Київ діти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ